Улянченко (Гринько) Вера Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Гринько) Вера Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Улянченко Архип Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1882

Дочь: Бублик Ульяна Архиповна

Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Марфа Архиповна

Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1889

Сын: Улянченко Яков Архипович

Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1893

Дочь: Мария Архиповна

Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1894

Дочь: Мария Архиповна

Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1898

Сын: Улянченко Никита Архипович

Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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