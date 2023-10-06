Улянченко (Гринько) Вера Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1880
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1882
Дочь: Бублик Ульяна Архиповна
Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Марфа Архиповна
Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1889
Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1893
Дочь: Мария Архиповна
Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1894
Дочь: Мария Архиповна
Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.04.1898
Сын: Улянченко Никита Архипович
Отец ребёнка: Улянченко Архип Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно