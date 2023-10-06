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Улянченко Яков Архипович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

06.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1889

Отец: Улянченко Архип Иванович

Мать: Улянченко Вера Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1914

Жена: Улянченко Анна Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Улянченко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Улянченко Анна Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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