Улянченко Яков Архипович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1889
Отец: Улянченко Архип Иванович
Мать: Улянченко Вера Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.01.1914
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1914
Мать ребёнка: Улянченко Анна Афанасьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно