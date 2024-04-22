Улянченко (Пинчук) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Пинчук) Анна Афанасьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

15.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1891

Отец: Пинчук Афанасий Фомич

Мать: Пинчук Евфимия Захаровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Пинчук Иван

Отец ребёнка: не указан

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Пинчук Емельян

Отец ребёнка: не указан

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1914

Муж: Улянченко Яков Архипович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Улянченко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Улянченко Яков Архипович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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