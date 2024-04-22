Улянченко (Пинчук) Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1891
Отец: Пинчук Афанасий Фомич
Мать: Пинчук Евфимия Захаровна
Рождение ребёнка
18.07.1913
Сын: Пинчук Иван
Рождение ребёнка
18.07.1913
Сын: Пинчук Емельян
Бракосочетание
19.01.1914
Рождение ребёнка
13.11.1914
Отец ребёнка: Улянченко Яков Архипович
Смерть
Неизвестно