Пинчук Евфимия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1874
Дочь: Пинчук Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: Пинчук Евфимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
12.12.1879
Дочь: Выступец Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
31.05.1882
Дочь: Пинчук Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
23.03.1886
Дочь: Дерека Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
23.03.1886
Сын: Пинчук Захарий Афанасьевич
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
31.08.1888
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
15.06.1891
Дочь: Улянченко Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
07.05.1894
Дочь: Пинчук Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Рождение ребёнка
15.04.1897
Дочь: Пинчук Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно