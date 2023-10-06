Пинчук Евфимия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинчук Евфимия Захаровна

Пинчук Евфимия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1874

Дочь: Пинчук Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: Пинчук Евфимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1879

Дочь: Выступец Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1882

Дочь: Пинчук Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1886

Дочь: Дерека Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1886

Сын: Пинчук Захарий Афанасьевич

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1888

Сын: Пинчук Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1891

Дочь: Улянченко Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1894

Дочь: Пинчук Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1897

Дочь: Пинчук Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Пинчук Афанасий Фомич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пинчук Афанасий Фомич

Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
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