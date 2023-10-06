(Пинчук) Анна Афанасьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.09.1874
Дата смерти06.10.1880
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1874
Отец: Пинчук Афанасий Фомич
Мать: Пинчук Евфимия Захаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.10.1880
Черниговская губерния, Российская империя