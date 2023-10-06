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(Пинчук) Анна Афанасьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.09.1874

Дата смерти

06.10.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1874

Отец: Пинчук Афанасий Фомич

Мать: Пинчук Евфимия Захаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.10.1880
Черниговская губерния, Российская империя
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