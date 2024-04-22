Улянченко Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1822
Дата смерти03.10.1876
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1822
Отец: Улянченко Яков Петрович
Мать: Улянченко Мария Петровна
Бракосочетание
20.01.1846
Рождение ребёнка
07.01.1848
Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
01.12.1849
Дочь: Улянченко Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
24.12.1850
Дочь: Улянченко Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
22.11.1853
Сын: Улянченко Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
26.01.1857
Сын: Улянченко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна
Рождение ребёнка
05.09.1860
Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна
Смерть
03.10.1876