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Улянченко Иван Яковлевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

19.10.1822

Дата смерти

03.10.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1822

Отец: Улянченко Яков Петрович

Мать: Улянченко Мария Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1846

Жена: Улянченко Мария Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1848

Сын: Улянченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1849

Дочь: Улянченко Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1850

Дочь: Улянченко Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.11.1853

Сын: Улянченко Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1857

Сын: Улянченко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.09.1860

Сын: Улянченко Архип Иванович

Мать ребёнка: Улянченко Мария Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
03.10.1876
Липовый Рог, Чернігівська область
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