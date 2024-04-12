Коломбус (Тироль) Гликерия (Луиза) Карповна
Место рождения
Дата рождения24.07.1781
Дата смерти24.04.1849 ст.
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1781
Отец: Тироль Каспер
Мать: Тироль Елена Ивановна
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Коломбус Петр Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коломбус Константин Петрович
Отец ребёнка: Коломбус Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорева Александра Петровна
Отец ребёнка: Коломбус Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коломбус Андрей Петрович
Смерть
24.04.1849 ст.
похоронена на Смоленском лютеранском кладбище