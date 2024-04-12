Коломбус (Тироль) Гликерия (Луиза) Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломбус (Тироль) Гликерия (Луиза) Карповна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.07.1781

Дата смерти

24.04.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1781

Отец: Тироль Каспер

Мать: Тироль Елена Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1799

Муж: Коломбус Петр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1801

Сын: Коломбус Андрей Петрович

Отец ребёнка: Коломбус Петр Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коломбус Константин Петрович

Отец ребёнка: Коломбус Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорева Александра Петровна

Отец ребёнка: Коломбус Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колумбус Петр Андреевич

Отец ребёнка: Коломбус Андрей Петрович

Смерть
24.04.1849 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
похоронена на Смоленском лютеранском кладбище
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