Коломбус Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Коломбус Петр Иванович
Бракосочетание
1826
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коломбус Гликерия Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зметнова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Коломбус Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно