Коломбус Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломбус Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Коломбус Петр Иванович

Мать: Коломбус Гликерия Карповна

Бракосочетание
1826

Жена: Коломбус Екатерина Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колумбус Петр Андреевич

Мать ребёнка: Коломбус Гликерия Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зметнова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Коломбус Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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