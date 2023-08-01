Коломбус Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1799
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Коломбус Гликерия Карповна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коломбус Константин Петрович
Мать ребёнка: Коломбус Гликерия Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорева Александра Петровна
Мать ребёнка: Коломбус Гликерия Карповна
Смерть
Неизвестно