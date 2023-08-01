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Коломбус Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1799

Жена: Коломбус Гликерия Карповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1801

Сын: Коломбус Андрей Петрович

Мать ребёнка: Коломбус Гликерия Карповна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коломбус Константин Петрович

Мать ребёнка: Коломбус Гликерия Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорева Александра Петровна

Мать ребёнка: Коломбус Гликерия Карповна

Смерть
Неизвестно
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