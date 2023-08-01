Тироль Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тироль Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1776

Сын: Тироль Петр Карпович

Отец ребёнка: Тироль Каспер

Рождение ребёнка
24.07.1781

Дочь: Коломбус Гликерия Карповна

Отец ребёнка: Тироль Каспер

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тироль Каспер

Смерть
Неизвестно
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