Тироль Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1776
Сын: Тироль Петр Карпович
Отец ребёнка: Тироль Каспер
Рождение ребёнка
24.07.1781
Дочь: Коломбус Гликерия Карповна
Отец ребёнка: Тироль Каспер
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тироль Каспер
Смерть
Неизвестно