Тироль Каспер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тироль Каспер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1776

Сын: Тироль Петр Карпович

Мать ребёнка: Тироль Елена Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1781

Дочь: Коломбус Гликерия Карповна

Мать ребёнка: Тироль Елена Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тироль Елена Ивановна

Смерть
1799
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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