Тироль Каспер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1776
Сын: Тироль Петр Карпович
Мать ребёнка: Тироль Елена Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1781
Дочь: Коломбус Гликерия Карповна
Мать ребёнка: Тироль Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тироль Елена Ивановна
Смерть
1799