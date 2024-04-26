Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ходосок Павел
Мать: Ходосок Прасковья
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Назаренко (Шевко) Лидия Антоновна
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевко Василиса Антоновна
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевко Юрий Антонович
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жевняк (Шевко) Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапенко (Шевко) Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лобан (Шевко) Иван Антонович
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович
Смерть
Неизвестно