Шевко (Ходосок) Василина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходосок Павел

Мать: Ходосок Прасковья

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Назаренко (Шевко) Лидия Антоновна

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевко Василиса Антоновна

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Николай Антонович

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Владимир Антонович

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Леонид Антонович

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Григорий Антонович

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Михаил Антонович

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Юрий Антонович

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жевняк (Шевко) Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапенко (Шевко) Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лобан (Шевко) Иван Антонович

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шевко Павел Антонович

Отец ребёнка: Шевко Антон Иванович

Смерть
Неизвестно

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