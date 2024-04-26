Ходосок Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходосок Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходосок Евгений Павлович

Мать ребёнка: Ходосок Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходосок Алексей Павлович

Мать ребёнка: Ходосок Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходосок Ольга Павловна

Мать ребёнка: Ходосок Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходосок Анна Павловна

Мать ребёнка: Ходосок Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Мать ребёнка: Ходосок Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходосок Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Ходосок Прасковья

Смерть
Неизвестно

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