Ходосок Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ходосок Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ходосок Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходосок Ольга Павловна
Отец ребёнка: Ходосок Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходосок Анна Павловна
Отец ребёнка: Ходосок Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Отец ребёнка: Ходосок Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходосок Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Ходосок Павел
Смерть
Неизвестно