Ходосок Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходосок Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходосок Евгений Павлович

Отец ребёнка: Ходосок Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходосок Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ходосок Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходосок Ольга Павловна

Отец ребёнка: Ходосок Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходосок Анна Павловна

Отец ребёнка: Ходосок Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Отец ребёнка: Ходосок Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходосок Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Ходосок Павел

Смерть
Неизвестно

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