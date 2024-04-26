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Шевко Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Назаренко (Шевко) Лидия Антоновна

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевко Василиса Антоновна

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Николай Антонович

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Владимир Антонович

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Леонид Антонович

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Григорий Антонович

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Михаил Антонович

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевко Юрий Антонович

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жевняк (Шевко) Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапенко (Шевко) Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лобан (Шевко) Иван Антонович

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шевко Павел Антонович

Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна

Смерть
Неизвестно

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