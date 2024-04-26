Шевко Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Отец: Шевко Иван
Мать: не указана
Дочь: Назаренко (Шевко) Лидия Антоновна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Дочь: Шевко Василиса Антоновна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Сын: Шевко Юрий Антонович
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Дочь: Жевняк (Шевко) Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Дочь: Потапенко (Шевко) Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Сын: Лобан (Шевко) Иван Антонович
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна
Мать ребёнка: Шевко (Ходосок) Василина Павловна