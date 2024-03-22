Ковалева (Скалозуб) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Скалозуб) Елена Михайловна

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Место рождения

Александрия, Кіровоградська область

Дата рождения

21.05.1857

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1857

Отец: Скалозуб Михаил Федорович

Мать: Скалозуб Параскева Ионнова

Александрия, Кіровоградська область
Бракосочетание
22.01.1875

Муж: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Рождение ребёнка
07.04.1877

Сын: Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)

Отец ребёнка: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
15.03.1880

Дочь: Кирпита Мария (Маша) Дорофеевна

Отец ребёнка: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Скалозуб Мария Дорофеевна

Отец ребёнка: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Рождение ребёнка
16.02.1885

Сын: Ковалев Федор Дорофеевич

Отец ребёнка: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.08.1887

Сын: Ковалев Исидор Дорофеевич

Отец ребёнка: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
09.12.1889

Сын: Ковалев Николай Дорофеевич

Отец ребёнка: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
15.10.1893

Сын: Ковалев Иван Дорофеевич

Отец ребёнка: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Работа или профессия
Неизвестно
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