Ковалев Николай Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1889
Дата смертиОколо 30.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1889
Рождение ребёнка
21.04.1919
Сын: Ковалев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ковалева Галина Макаровна
Рождение ребёнка
15.01.1921
Сын: Ковалев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Ковалева Галина Макаровна
Рождение ребёнка
06.05.1925
Дочь: Ковалева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ковалева Галина Макаровна
Рождение ребёнка
01.05.1927
Дочь: Алексеева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ковалева Галина Макаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 30.04.1967