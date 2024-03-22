Ковалев Николай Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Николай Дорофеевич

Ковалев Николай Дорофеевич

avatar

Место рождения

Александрия, Кіровоградська область

Дата рождения

09.12.1889

Дата смерти

Около 30.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1889

Отец: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Мать: Ковалева Елена Михайловна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
21.04.1919

Сын: Ковалев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ковалева Галина Макаровна

Рождение ребёнка
15.01.1921

Сын: Ковалев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Ковалева Галина Макаровна

Рождение ребёнка
06.05.1925

Дочь: Ковалева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ковалева Галина Макаровна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.05.1927

Дочь: Алексеева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ковалева Галина Макаровна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 30.04.1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close