Ковалева Галина Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1889
Дата смерти07.05.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.1919
Сын: Ковалев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ковалев Николай Дорофеевич
Рождение ребёнка
15.01.1921
Сын: Ковалев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ковалев Николай Дорофеевич
Рождение ребёнка
06.05.1925
Дочь: Ковалева Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ковалев Николай Дорофеевич
Рождение ребёнка
01.05.1927
Дочь: Алексеева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ковалев Николай Дорофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.05.1968