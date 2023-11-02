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Ковалева Галина Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1889

Дата смерти

07.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1919

Сын: Ковалев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ковалев Николай Дорофеевич

Рождение ребёнка
15.01.1921

Сын: Ковалев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ковалев Николай Дорофеевич

Рождение ребёнка
06.05.1925

Дочь: Ковалева Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ковалев Николай Дорофеевич

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.05.1927

Дочь: Алексеева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ковалев Николай Дорофеевич

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.05.1968
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