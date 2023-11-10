Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)
Место рождения
Дата рождения05.06.1851
Дата смертиДо 1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1851
Бракосочетание
22.01.1875
Рождение ребёнка
07.04.1877
Сын: Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)
Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
15.03.1880
Дочь: Кирпита Мария (Маша) Дорофеевна
Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1882
Дочь: Скалозуб Мария Дорофеевна
Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1885
Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1887
Сын: Ковалев Исидор Дорофеевич
Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
09.12.1889
Сын: Ковалев Николай Дорофеевич
Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
15.10.1893
Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1929