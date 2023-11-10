Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

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Место рождения

Александрия, Кіровоградська область

Дата рождения

05.06.1851

Дата смерти

До 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1851

Отец: Ковалев Евтихий Евставьевич

Мать: Ковалева Евдокия Ивановна

Александрия, Кіровоградська область
Бракосочетание
22.01.1875

Жена: Ковалева Елена Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1877

Сын: Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)

Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
15.03.1880

Дочь: Кирпита Мария (Маша) Дорофеевна

Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Дочь: Скалозуб Мария Дорофеевна

Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна

Рождение ребёнка
16.02.1885

Сын: Ковалев Федор Дорофеевич

Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
14.08.1887

Сын: Ковалев Исидор Дорофеевич

Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
09.12.1889

Сын: Ковалев Николай Дорофеевич

Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
15.10.1893

Сын: Ковалев Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Ковалева Елена Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1929
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