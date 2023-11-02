Скалозуб (Ковалева) Мария Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скалозуб (Ковалева) Мария Дорофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1882

Дата смерти

26.03.1921

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882

Отец: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Мать: Ковалева Елена Михайловна

Бракосочетание
10.02.1899

Муж: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)

Рождение ребёнка
12.02.1902

Дочь: Додатко Феодосия Романовна

Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Крутько Акулина Романовна

Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Юрко Оксана Романовна

Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Бромберг Александра Романовна

Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Скалозуб Иван Романович

Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.03.1921
Александрия, Кіровоградська область
Похороны
28.03.1921
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