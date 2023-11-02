Скалозуб (Ковалева) Мария Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1882
Дата смерти26.03.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882
Бракосочетание
10.02.1899
Рождение ребёнка
12.02.1902
Дочь: Додатко Феодосия Романовна
Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Крутько Акулина Романовна
Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Юрко Оксана Романовна
Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Бромберг Александра Романовна
Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)
Рождение ребёнка
29.12.1912
Отец ребёнка: Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.03.1921
Похороны
28.03.1921