Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)

Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1899

Жена: Скалозуб Мария Дорофеевна

Рождение ребёнка
12.02.1902

Дочь: Додатко Феодосия Романовна

Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Крутько Акулина Романовна

Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Юрко Оксана Романовна

Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Бромберг Александра Романовна

Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
29.12.1912

Сын: Скалозуб Иван Романович

Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close