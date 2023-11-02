Скалозуб Роман Яковлевич (Яковлев)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1899
Рождение ребёнка
12.02.1902
Дочь: Додатко Феодосия Романовна
Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Крутько Акулина Романовна
Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Юрко Оксана Романовна
Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Бромберг Александра Романовна
Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна
Рождение ребёнка
29.12.1912
Мать ребёнка: Скалозуб Мария Дорофеевна
Работа или профессия
Неизвестно