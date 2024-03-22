Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)

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Место рождения

Александрия, Кіровоградська область

Дата рождения

07.04.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1877

Отец: Ковалев Дорофей Евтихиевич (Евтивьев)

Мать: Ковалева Елена Михайловна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Ковалев Тимофей Григорьевич (Григорьев)

Мать ребёнка: Ковалева Домникия Степановна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.06.1903

Сын: Ковалев Мефодий Григорьевич

Мать ребёнка: Ковалева Домникия Степановна

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
10.01.1911

Сын: Ковалев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Ковалева Домникия Степановна

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
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