Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)
Место рождения
Дата рождения07.04.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1877
Рождение ребёнка
09.06.1901
Сын: Ковалев Тимофей Григорьевич (Григорьев)
Мать ребёнка: Ковалева Домникия Степановна
Рождение ребёнка
20.06.1903
Сын: Ковалев Мефодий Григорьевич
Мать ребёнка: Ковалева Домникия Степановна
Рождение ребёнка
10.01.1911
Сын: Ковалев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Ковалева Домникия Степановна
Работа или профессия
Неизвестно