Ковалева Домникия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Домникия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1901

Сын: Ковалев Тимофей Григорьевич (Григорьев)

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
20.06.1903

Сын: Ковалев Мефодий Григорьевич

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)

Александрия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
10.01.1911

Сын: Ковалев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)

Александрия, Кіровоградська область
Работа или профессия
Неизвестно
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