Ковалева Домникия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1901
Рождение ребёнка
20.06.1903
Сын: Ковалев Мефодий Григорьевич
Отец ребёнка: Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)
Рождение ребёнка
10.01.1911
Сын: Ковалев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Ковалев Григорий Дорофеевич (Дорофеев)
Работа или профессия
Неизвестно