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Сосипатр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1844

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1806 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1844

Отец: Гаврила Васильевич

Мать: Аграфена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1864

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1866

Сын: Грушин Дмитрий Сосипатрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1868

Дочь: Александра

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.07.1871

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1873

Сын: Иван Сосипатрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1873
Причина смерти: от чахотки

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