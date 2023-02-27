Сосипатр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1844
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1844
Отец: Гаврила Васильевич
Мать: Аграфена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1864
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1866
Сын: Грушин Дмитрий Сосипатрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1868
Дочь: Александра
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.1871
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1873
Сын: Иван Сосипатрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1873
Причина смерти: от чахотки