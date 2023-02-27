Иван Сосипатрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Сосипатрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1882 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1873

Отец: Сосипатр Гаврилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1882

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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