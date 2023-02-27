Иван Сосипатрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1873
Отец: Сосипатр Гаврилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1882
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно