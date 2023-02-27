Аграфена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.
1832 г.р.
1836 г.р.
1844 г.р.
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ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврила Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Прокуроров Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Васильевич

Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1832

Сын: Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1836

Сын: Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1844

Сын: Сосипатр Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Васильевич

Смерть
Неизвестно

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