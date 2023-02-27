Аграфена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврила Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Прокуроров Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Васильевич
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1832
Сын: Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1836
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1844
Сын: Сосипатр Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Васильевич
Смерть
Неизвестно