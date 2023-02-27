Грушин Дмитрий Сосипатрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1866
Дата смерти17.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1866
Отец: Сосипатр Гаврилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1885
Рождение ребёнка
16.10.1887
Сын: Грушин Александр
Мать ребёнка: (Ливреева) Елена Степановна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Грушин Иван
Мать ребёнка: (Ливреева) Елена Степановна
Смерть
17.11.1904
Рождение ребёнка
1905