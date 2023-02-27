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Грушин Дмитрий Сосипатрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1866

Дата смерти

17.11.1904

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

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Жена

1866 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1887 г.р.
1903 г.р.
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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1866

Отец: Сосипатр Гаврилович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ливреева) Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ливреева) Елена Степановна

Рождение ребёнка
03.12.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ливреева) Елена Степановна

Рождение ребёнка
16.10.1887

Сын: Грушин Александр

Мать ребёнка: (Ливреева) Елена Степановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Грушин Иван

Мать ребёнка: (Ливреева) Елена Степановна

Смерть
17.11.1904
Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ливреева) Елена Степановна

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