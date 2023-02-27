(Ливреева) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ливреева) Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1887 г.р.
1903 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грушин Дмитрий Сосипатрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грушин Дмитрий Сосипатрович

Рождение ребёнка
03.12.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грушин Дмитрий Сосипатрович

Рождение ребёнка
16.10.1887

Сын: Грушин Александр

Отец ребёнка: Грушин Дмитрий Сосипатрович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Грушин Иван

Отец ребёнка: Грушин Дмитрий Сосипатрович

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грушин Дмитрий Сосипатрович

Смерть
Неизвестно

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