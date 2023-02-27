(Ливреева) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1885
Рождение ребёнка
16.10.1887
Сын: Грушин Александр
Отец ребёнка: Грушин Дмитрий Сосипатрович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Грушин Иван
Отец ребёнка: Грушин Дмитрий Сосипатрович
Рождение ребёнка
1905
Смерть
Неизвестно