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Пыжев Василий Евментьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Пыжев Евментий Иванович

Мать: Евдокия Казминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дериглазова) Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Пыжева) АннаВасильевна

Мать ребёнка: (Дериглазова) Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Пыжев Прохор Васильевич

Мать ребёнка: (Дериглазова) Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пыжев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Стефанида

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Пыжева) Праскева Васильевна

Мать ребёнка: Стефанида

Смерть
1828

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