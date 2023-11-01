Пыжев Василий Евментьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Пыжев Евментий Иванович
Мать: Евдокия Казминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Пыжева) АннаВасильевна
Мать ребёнка: (Дериглазова) Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: (Дериглазова) Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Стефанида
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Пыжева) Праскева Васильевна
Мать ребёнка: Стефанида
Смерть
1828