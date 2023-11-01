Пыжев Евментий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1790
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Пыжев Иван Григорьевич
Мать: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Казминовна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Пыжев Василий Евментьевич
Мать ребёнка: Евдокия Казминовна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Евдокия Казминовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Пыжева) Анна Евментьевна
Мать ребёнка: Евдокия Казминовна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Пыжева) Анна Евментьевна
Мать ребёнка: Евдокия Казминовна
Смерть
1790