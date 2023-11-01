Пыжев Евментий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Евментий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Пыжев Иван Григорьевич

Мать: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Казминовна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Пыжев Василий Евментьевич

Мать ребёнка: Евдокия Казминовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Пыжев Иван Евментьевич

Мать ребёнка: Евдокия Казминовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Пыжева) Анна Евментьевна

Мать ребёнка: Евдокия Казминовна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Пыжева) Анна Евментьевна

Мать ребёнка: Евдокия Казминовна

Смерть
1790

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