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Пыжев Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Пыжев Василий Евментьевич

Мать: Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Казьминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Лавреновна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Пыжев Петр Федорович

Мать ребёнка: Наталья Лавреновна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пыжев Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Наталья Лавреновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пыжев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Наталья Лавреновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пыжев Иван Федорович

Мать ребёнка: Наталья Лавреновна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Пыжев) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Казьминовна

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