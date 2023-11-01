Пыжев Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Пыжев Василий Евментьевич
Мать: Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Казьминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Лавреновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пыжев Петр Федорович
Мать ребёнка: Наталья Лавреновна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Наталья Лавреновна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Наталья Лавреновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пыжев Иван Федорович
Мать ребёнка: Наталья Лавреновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Пыжев) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Казьминовна