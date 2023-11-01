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Евдокия Казминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Евментий Иванович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Пыжев Василий Евментьевич

Отец ребёнка: Пыжев Евментий Иванович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Пыжев Иван Евментьевич

Отец ребёнка: Пыжев Евментий Иванович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Пыжева) Анна Евментьевна

Отец ребёнка: Пыжев Евментий Иванович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Пыжева) Анна Евментьевна

Отец ребёнка: Пыжев Евментий Иванович

Смерть
1794

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