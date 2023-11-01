Евдокия Казминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Пыжев Василий Евментьевич
Отец ребёнка: Пыжев Евментий Иванович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Пыжев Евментий Иванович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Пыжева) Анна Евментьевна
Отец ребёнка: Пыжев Евментий Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Пыжева) Анна Евментьевна
Отец ребёнка: Пыжев Евментий Иванович
Смерть
1794