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Пыжев Иван Евментьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Пыжев Евментий Иванович

Мать: Евдокия Казминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Яковлева) Праскевия Максимовна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Пыжева) Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: (Яковлева) Праскевия Максимовна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пыжев Лазарь Иванович

Мать ребёнка: (Яковлева) Праскевия Максимовна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пыжев Михаил Иванович

Мать ребёнка: (Яковлева) Праскевия Максимовна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пыжев Рекрут с 1820 Артем Иванович

Мать ребёнка: (Яковлева) Праскевия Максимовна

Смерть
1803

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