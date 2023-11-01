Пыжев Иван Евментьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Пыжев Евментий Иванович
Мать: Евдокия Казминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Пыжева) Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: (Яковлева) Праскевия Максимовна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: (Яковлева) Праскевия Максимовна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: (Яковлева) Праскевия Максимовна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пыжев Рекрут с 1820 Артем Иванович
Мать ребёнка: (Яковлева) Праскевия Максимовна
Смерть
1803