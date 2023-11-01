(Яковлева) Праскевия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Праскевия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Яковлев однодв. Дмитриевской округи д.Яковлевой Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Евментьевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Пыжева) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Евментьевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пыжев Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Евментьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пыжев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Евментьевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пыжев Рекрут с 1820 Артем Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Евментьевич

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