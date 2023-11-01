(Яковлева) Праскевия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Яковлев однодв. Дмитриевской округи д.Яковлевой Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Пыжева) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Евментьевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Пыжев Иван Евментьевич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Пыжев Иван Евментьевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пыжев Рекрут с 1820 Артем Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Евментьевич