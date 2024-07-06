Глазырин Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смерти14.12.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
Оба первым браком. Поручители: • по жениху: — того же села крестьяне Иван Васильев Соколов и Пётр Алексеев Глазырин • по невесте: — Булзинского села крестьяне Проскуряковы: её двоюродный дед Гордей Гр... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1872 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазырина (Проскурякова) Марфа Каллистратовна
Рождение ребёнка
29.12.1873 ст.
Дочь: Глазырина Анисия Степановна
Мать ребёнка: Глазырина (Проскурякова) Марфа Каллистратовна
Бракосочетание
10.07.1874 ст.
Степан 2м браком, Пелагея - 1м. Поручители - крестьяне того же села: • по жениху: — Савва Романов Мурашев — брат Пётр Тимофеев Глазырин • по невесте: — Симеон Петров Попов — Максим Васильев Соколов Же... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1875 ст.
Сын: Глазырин Николай Степанович
Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
03.04.1877 ст.
Дочь: Алексеева (Глазырина) Ирина Степановна
Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна
Поручитель
23.10.1877 ст.
По невесте вместе с Григорием Максимовым Соколовым. На свадьбе того же села крестьянина Потапа Иванова Соколова (20 лет) и Булзинского села крестьянской дочери, девицы Матроны Яковлевны Глазыриной (20... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1879 ст.
Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна
ОГАЧО: ф. И-226 оп.20 д.73 (МК за 1879 год) ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.6 д.90
Рождение ребёнка
05.03.1886
Дочь: Глазырина Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
05.08.1888
Сын: Глазырин Лаврентий Степанович
Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
01.04.1893 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна
Смерть
14.12.1894 ст.
В возрасте 45 лет от чахотки. ОГАЧО: (МК 1894 ч.3 запись 37)