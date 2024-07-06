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Глазырин Степан Тимофеевич

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

14.12.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Глазырин Тимофей Титович

Мать: Глазырина (Титова) Анастасия Сергеевна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Жена: Глазырина (Проскурякова) Марфа Каллистратовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Оба первым браком. Поручители: • по жениху: — того же села крестьяне Иван Васильев Соколов и Пётр Алексеев Глазырин • по невесте: — Булзинского села крестьяне Проскуряковы: её двоюродный дед Гордей Гр... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1872 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазырина (Проскурякова) Марфа Каллистратовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1873 ст.

Дочь: Глазырина Анисия Степановна

Мать ребёнка: Глазырина (Проскурякова) Марфа Каллистратовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
10.07.1874 ст.

Жена: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Степан 2м браком, Пелагея - 1м. Поручители - крестьяне того же села: • по жениху: — Савва Романов Мурашев — брат Пётр Тимофеев Глазырин • по невесте: — Симеон Петров Попов — Максим Васильев Соколов Же... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1875 ст.

Сын: Глазырин Николай Степанович

Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1877 ст.

Дочь: Алексеева (Глазырина) Ирина Степановна

Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Поручитель
23.10.1877 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
По невесте вместе с Григорием Максимовым Соколовым. На свадьбе того же села крестьянина Потапа Иванова Соколова (20 лет) и Булзинского села крестьянской дочери, девицы Матроны Яковлевны Глазыриной (20... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1879 ст.

Сын: Глазырин Яков Степанович

Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ОГАЧО: ф. И-226 оп.20 д.73 (МК за 1879 год) ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.6 д.90
Рождение ребёнка
05.03.1886

Дочь: Глазырина Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Глазырин Лаврентий Степанович

Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
01.04.1893 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазырина (Банных) Пелагея Степановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
14.12.1894 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
В возрасте 45 лет от чахотки. ОГАЧО: (МК 1894 ч.3 запись 37)

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