Глазырина (Банных) Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рождения23.09.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1856 ст.
Отец: Банных Степан Степанович
Мать: Банных Ксения Захаровна
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.491 л.1272 запись №37
Крещение
24.09.1856 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.491 л.1272 запись №57 Восприемники - той же деревни: — Василий Тимофеевич Соколов — Федора Мишарина жена Дарья Кондратьевна (дев. Попова, 1835-36 г.р)
Бракосочетание
10.07.1874 ст.
Степан 2м браком, Пелагея - 1м. Поручители - крестьяне того же села: • по жениху: — Савва Романов Мурашев — брат Пётр Тимофеев Глазырин • по невесте: — Симеон Петров Попов — Максим Васильев Соколов Же... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1875 ст.
Сын: Глазырин Николай Степанович
Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.04.1877 ст.
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.04.1879 ст.
Сын: Глазырин Яков Степанович (Стефанов)
Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно