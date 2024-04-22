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Глазырина (Банных) Пелагея Степановна

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

23.09.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1856 ст.

Отец: Банных Степан Степанович

Мать: Банных Ксения Захаровна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.491 л.1272 запись №37
Крещение
24.09.1856 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.491 л.1272 запись №57 Восприемники - той же деревни: — Василий Тимофеевич Соколов — Федора Мишарина жена Дарья Кондратьевна (дев. Попова, 1835-36 г.р)
Бракосочетание
10.07.1874 ст.

Муж: Глазырин Степан Тимофеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Степан 2м браком, Пелагея - 1м. Поручители - крестьяне того же села: • по жениху: — Савва Романов Мурашев — брат Пётр Тимофеев Глазырин • по невесте: — Симеон Петров Попов — Максим Васильев Соколов Же... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1875 ст.

Сын: Глазырин Николай Степанович

Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1877 ст.

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1879 ст.

Сын: Глазырин Яков Степанович (Стефанов)

Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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