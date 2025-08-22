(Глазырина) Анна Степановна
женский, родилась 28.11.1872 ст., Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
умерла 13.01.1873 ст., Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ОтецГлазырин Степан Тимофеевич1849 или 1852 ст. г.р.
МатьГлазырина (Проскурякова) Марфа КаллистратовнаОколо 1852 ст. г.р.
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Рождение
28.11.1872 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
13.01.1873 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
16.01.1873 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область