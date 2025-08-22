(Глазырина) Анна Степановна 28.11.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Глазырина) Анна Степановна

Автор
АМ
Мартьянова А.

женский, родилась 28.11.1872 ст., Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

умерла 13.01.1873 ст., Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Отец
Глазырин Степан Тимофеевич1849 или 1852 ст. г.р.
Мать
Глазырина (Проскурякова) Марфа КаллистратовнаОколо 1852 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1872 ст.

Отец: Глазырин Степан Тимофеевич

Мать: Глазырина (Проскурякова) Марфа Каллистратовна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Смерть
13.01.1873 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

В возрасте 1,5 месяцев от поноса

Похороны
16.01.1873 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

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