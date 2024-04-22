Глазырина (Проскурякова) Марфа Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина (Проскурякова) Марфа Каллистратовна

Место рождения

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1873 г.р.

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: Проскуряков Каллистрат Стефанович

Мать: не указана

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Муж: Глазырин Степан Тимофеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Оба первым браком. Поручители: • по жениху: — того же села крестьяне Иван Васильев Соколов и Пётр Алексеев Глазырин • по невесте: — Булзинского села крестьяне Проскуряковы: её двоюродный дед Гордей Гр... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1872 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1873 ст.

Дочь: Глазырина Анисия Степановна

Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Или ноябрь-декабрь 1873 после 2х родов, или январь-июнь 1874
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