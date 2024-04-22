Глазырина (Проскурякова) Марфа Каллистратовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.
Отец: Проскуряков Каллистрат Стефанович
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
Оба первым браком. Поручители: • по жениху: — того же села крестьяне Иван Васильев Соколов и Пётр Алексеев Глазырин • по невесте: — Булзинского села крестьяне Проскуряковы: её двоюродный дед Гордей Гр... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1872 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.12.1873 ст.
Дочь: Глазырина Анисия Степановна
Отец ребёнка: Глазырин Степан Тимофеевич
Смерть
Неизвестно
Или ноябрь-декабрь 1873 после 2х родов, или январь-июнь 1874