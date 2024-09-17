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Левышев Иван Федорович

Место рождения

д.Касимова Никольский уезд Вологодской губернии

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Левышев Федор Тихонович

Мать: Левышева Степанида Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левышева Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Левышев Никита Иванович

Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Левышев Федор Иванович

Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Левышев Лука Иванович

Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Левышев Фома Иванович

Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна

д.Касимова Никольский уезд Вологодской губернии Вохомский Вознесенский приход
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Левышева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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