Левышев Иван Федорович
Место рожденияд.Касимова Никольский уезд Вологодской губернии
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна
д.Касимова Никольский уезд Вологодской губернии Вохомский Вознесенский приход
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Левышева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Левышева Матрона Сергеевна
Смерть
Неизвестно