Левышева Матрона Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевышева Матрона Сергеевна

Левышева Матрона Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левышев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Левышев Никита Иванович

Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Левышев Федор Иванович

Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Левышев Лука Иванович

Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Левышев Фома Иванович

Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович

д.Касимова Никольский уезд Вологодской губернии Вохомский Вознесенский приход
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Левышева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.