Левышева Матрона Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович
д.Касимова Никольский уезд Вологодской губернии Вохомский Вознесенский приход
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Левышева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Левышев Иван Федорович
Смерть
Неизвестно