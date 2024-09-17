Левышева Степанида Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Левышев Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Левышев Василий Федорович
Отец ребёнка: Левышев Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Левышева Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Левышев Федор Тихонович
Смерть
Неизвестно