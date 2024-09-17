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Левышева Степанида Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левышев Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Левышев Иван Федорович

Отец ребёнка: Левышев Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Левышев Василий Федорович

Отец ребёнка: Левышев Федор Тихонович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Левышева Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Левышев Федор Тихонович

Смерть
Неизвестно

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