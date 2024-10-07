Левышев Федор Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Левышева Степанида Архиповна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Левышев Василий Федорович
Мать ребёнка: Левышева Степанида Архиповна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Левышева Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Левышева Степанида Архиповна
Смерть
Неизвестно