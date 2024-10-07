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Левышев Федор Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Левышев Тихон Тарасович

Мать: Левышева (Кузнецова) Марья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левышева Степанида Архиповна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Левышев Иван Федорович

Мать ребёнка: Левышева Степанида Архиповна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Левышев Василий Федорович

Мать ребёнка: Левышева Степанида Архиповна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Левышева Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Левышева Степанида Архиповна

Смерть
Неизвестно

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