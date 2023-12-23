Хромова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1970
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Хромов Алескей Сергеевич
Мать: Сумина Матрона Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горошникова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоченков Николай Иванович
Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоченков Александр Иванович
Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович
Смерть
1970