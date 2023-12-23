Хромова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Хромов Алескей Сергеевич

Мать: Сумина Матрона Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горошникова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Николай Иванович

Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Александр Иванович

Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Егор Иванович

Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фоченков Иван Петрович

Смерть
1970
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