Фоченков Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоченков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Фоченков Петр Иванович

Мать: Надежда Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горошникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хромова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Николай Иванович

Мать ребёнка: Хромова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Александр Иванович

Мать ребёнка: Хромова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Егор Иванович

Мать ребёнка: Хромова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Хромова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоченков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Хромова Евдокия Алексеевна

Смерть
1934
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