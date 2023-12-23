Надежда Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл Кузьмич
Рождение ребёнка
1016
Дочь: Фоченкова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Фоченков Александр Петрович
Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фоченкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фоченкова Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Фоченкова Анна
Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Фоченков Алексей Петрович
Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Фоченкова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович
Смерть
Неизвестно