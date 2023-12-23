Надежда Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1016

Дочь: Фоченкова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Фоченков Александр Петрович

Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фоченкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Фоченков Иван Петрович

Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фоченкова Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Фоченкова Анна

Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Фоченков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Фоченкова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Фоченков Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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