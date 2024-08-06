Агриппина Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Феодосьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Кирилл Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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