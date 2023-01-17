Сидоровское
Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2795Сидоровское (Никольское), с. вл.при рч. безымянной.1732810083Церковь православная 1. Ярмарка 1 (Боголюбская).Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1079. Сидоровское Большое, село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 169, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Сидоровское199352Церковно-приходская школа, казенная винная лавка.
Имения при селе Сидоровском: М. В. Прохоровой, М. Е. Суховой, В. Ф. Болоховитиной199станция Голицыно. 3—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62125Сидоровскоесело55°36'с.ш.37°02'в.д.N-37-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46641104131с Сидоровскоесело