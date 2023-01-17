село Сидоровское, село Сидоровское, Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Сидоровское

Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
2795Сидоровское (Никольское), с. вл.при рч. безымянной.1732810083Церковь православная 1. Ярмарка 1 (Боголюбская).
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость
1079. Сидоровское Большое, село бывшее владельческое, дворов 29, жителей 169, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Перхушковская волость
Село Сидоровское199352Церковно-приходская школа, казенная винная лавка.
Имения при селе Сидоровском: М. В. Прохоровой, М. Е. Суховой, В. Ф. Болоховитиной199станция Голицыно. 3

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Одинцовский район
62125Сидоровскоесело55°36'с.ш.37°02'в.д.N-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Одинцовский муниципальный район, Городское поселение Голицыно
46641104131с Сидоровскоесело
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