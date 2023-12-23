Хромов Алескей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Хромова Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Сумина Матрона Никитична
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Сумина Матрона Никитична
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Хромова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Сумина Матрона Никитична
Рождение ребёнка
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно