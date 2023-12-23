Хромов Алескей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Алескей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Хромова Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Сумина Матрона Никитична

Рождение ребёнка
1894

Сын: Хромов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Сумина Матрона Никитична

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Хромова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Сумина Матрона Никитична

Рождение ребёнка
1907

Сын: Хромов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева Фомичева Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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