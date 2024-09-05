Фомичева Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: младенец Феодосия

Отец ребёнка: Хромов Алескей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: младенец Ксения

Отец ребёнка: Хромов Алескей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Алескей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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