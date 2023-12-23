Сумина Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумина Матрона Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Хромова Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Хромов Алескей Сергеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Хромов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Хромов Алескей Сергеевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Хромова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Хромов Алескей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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